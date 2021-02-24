Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! "Devrim kombini"

Son dakika spor haberleri: 'dan şampiyonluk paylaşımı! "Devrim kombini"

Son dakika spor haberleri: Kulübü, sosyal medya hesabından ilk şampiyonluğuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, mutlu sona ulaşılan 1975-76 sezonuna ait kadronun fotoğrafını paylaştı ve, "Şampiyonluğu ilk kez dışına taşıyan "Devrim" kombini" notunu düştü. Şampiyonluklara bir yenisini eklemek isteyen Trabzonspor, 'yla birlikte kasket modasını sürdürüp galibiyetlere devam ederek sezon sonunda ipi göğüslemeyi amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:05
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! "Devrim kombini"

Teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen , üst üste galibiyetlerle şampiyonluk potasına girdi. 'deki son 7 maçından da 3 puanla ayrılan rakiplerine gözdağı verdi. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sosyal medya hesabından geçmiş şampiyonluğuna atıfta bulundu. Süper Lig'deki ilk şampiyon olduğu 1975-76 sezonuna ait kadronun fotoğrafını paylaşan Trabzonspor, "Şampiyonluğu ilk kez dışına taşıyan "Devrim" kombini" notunu düştü.

TRABZONSPOR KASKET MODASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Tarihine yeni bir şampiyonluk kazandırmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Her galibiyetin ardından kasketle basın toplantılarına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, seriyi sürdürmenin hesabını yapıyor. Trabzonspor taraftarı da lisanslı olarak üretilen kasketlere yoğun ilgi gösteriyor.

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