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Son dakika spor haberi: maçının hakemi oldu!

Son dakika spor haberleri: 'in 27. haftasında 'un sahasında 'yi konuk edeceği mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Kritik karşılaşmada düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:12 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu!

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Zirve yolunda iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği zorlu müsabakanın hakem kadrosu açıklandı.

Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak olarak Ali Şansalan görev yapacak.


27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

26 ŞUBAT CUMA
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)


27 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 ŞUBAT PAZAR
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

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