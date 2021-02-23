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’da maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor

’in 26’ncı haftasındaki karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan ’da maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:01
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor

karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak maçı öncesi kadro toparlanıyor. 'da kart cezasını tamamlayan , sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren ve Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı.

ile 'ın da bugün teste gireceği, ayrıca , , 'nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör , yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'den faydalanamayacak.


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