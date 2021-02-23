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Nwakaeme’den galibiyet sözü

“Sezon başına göre başka bir var. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. galibiyetinin anlamı çok farklı. Üç puan bizim olacak”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:58 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Nwakaeme’den galibiyet sözü
Kart cezalısı olduğu için maçında oynamayan Nwakaeme, derbisini iple çekiyor. Başakşehir maçında takımla 'a gidip takım arkadaşlarına moral veren 31 yaşındaki sol kanat, derbide takımının en büyük silahı olacak. Nijeryalı top cambazı "Sezon başına göre başka bir var ortada. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. maçındaki galibiyetin anlamı çok farklı. Biz de bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi. Taraftarlar sosyal medyadan "Bir haftadır topa dokunmuyorsun. Çok özlemişsindir, bu maç senin", "Yeniden kahraman ol" mesajlar göndererek Nwakaeme'yi iyice motive etmeye çalışıyor.
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