Dünya Kağan'ı konuşuyor

Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan önce başına gelmeyen kalmamıştı. Önce Uğurcan Çakır, sonra Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un hastalık sebebiyle zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Forma 18 yaş, 40 günlük Kağan Moradaoğlu'na kalmıştı. Ancak genç eldiven heyecanına yenik düşmedi, tam aksine kalesinde sakin tavrıyla yeteneklerini sergiledi. Kamil Ahmet'in attığı kısa geri pasında Demba Ba'yı soğukkanlılıkla çalımladı, 90+4'te Gulbrandsen'in şutunu çıkarıp 3 puanı getirdi. İşte Kağan'ın bu başarısı başta ESPN olmak üzere birçok ajansa da haber konusu oldu. Dış basın, 18 yaşındaki eldivenin öz güvenini ve yeteneklerini övdü.