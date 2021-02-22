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Dünya Kağan'ı konuşuyor

Süper Lig'de 'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan önce başına gelmeyen kalmamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Dünya Kağan'ı konuşuyor

Süper Lig'de 'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan önce başına gelmeyen kalmamıştı. Önce , sonra ve 'un hastalık sebebiyle zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Forma 18 yaş, 40 günlük 'na kalmıştı. Ancak genç eldiven heyecanına yenik düşmedi, tam aksine kalesinde sakin tavrıyla yeteneklerini sergiledi. Kamil Ahmet'in attığı kısa geri pasında Demba Ba'yı soğukkanlılıkla çalımladı, 90+4'te Gulbrandsen'in şutunu çıkarıp 3 puanı getirdi. İşte Kağan'ın bu başarısı başta ESPN olmak üzere birçok ajansa da haber konusu oldu. Dış basın, 18 yaşındaki eldivenin öz güvenini ve yeteneklerini övdü.

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