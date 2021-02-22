Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe'yi bekliyor! "7'yi unut..."

'da 'yi bekliyor! "7'yi unut..."

Son dakika haberi... Başakşehir maçı sonrası “Art arda 7. galibiyeti almışız inanın farkında bile değilim” demişti. Bordo-mavili takım da geçmişte kazandıkları maçları unuttu, derbisine odaklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:55 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe'yi bekliyor! "7'yi unut..."

'da 'nın takımın başına gelmesiyle birlikte saha içinde oyun bütünlüğü, saha dışında da fikir bütünlüğü sağlandı. Öyle ki ne başkan ne teknik direktör Avcı ne de oyuncular yakaladıkları 7 maçlık müthiş seriyi düşünüyor. 11 maç sonra Başakşehir'i devirerek zirve yarışına ortak olan Karadeniz devinde ilk hedef hep bir sonraki maç oluyor. Abdullah Avcı da kritik Başakşehir zaferi sonrası "Art arda 7. galibiyeti almışız inanın farkında bile değilim" ifadelerini kullanmıştı.

HEP DAHA İYİ OYUN
Abdullah Avcı kazanılan Başakşehir maçının önemli olduğunu vurgularken, bu galibiyetlerin bir anlam taşıması için bir sonraki karşılaşmadan da 3 puan çıkarmaları gerektiğini belirtiyor. Bordo-mavili futbolcular da tıpkı hocaları Avcı gibi 7 maçlık müthiş seriyi değil karşılaşmasını düşünüyor. Camiadaki herkesin tek isteği pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda Kanarya'yı mağlup ederek çıkışı sürdürmek. Avcı ise "Kazanmak güzel bir alışkanlık. Hem iyi oyun hem de bu alışkanlığı devam ettirmek önemli" dedi.

SON DAKİKA