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Trabzonspor'a kulübeden gelen katkı

Trabzonspor'da sağlık sorunları ve sakatlıklar nedeniyle 11 oyuncunun eksik olduğu haftada kulübeden gelen futbolcular büyük bir katkı sağladı. Avcı'nın gelişiyle tekrar kadrosuna dahil edilen genç oyuncular güveni boşa çıkarmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:07
Trabzonspor'a kulübeden gelen katkı

'in 26. haftasında deplasmanda 'i 1-0 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdüren Trabzonspor'a, yedek kulübesinden gelen oyuncular büyük bir katkı sağladı. Sağlık sorunları, sakatlık ve cezalar nedeniyle 11 futbolcusundan yoksun olarak deplasmanına giden bordo-mavililerde 18 yaşındaki kaleci , ve gibi yedek kulübesinden gelen oyuncular maça damga vururken, elde edilen 3 puana önemli katkı sağladı.

TAKIM OLGUSU YERLEŞTİ

Bordo-mavililerde, cezalı olan , sakatlıkları devam eden , Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve korona virüs testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere, toplam 11 oyuncusundan 26. haftada yararlanamamasına rağmen Trabzonspor'da forma giyen-giymeyen futbolcular, birbirlerini aratmadı. pozisyonunda olan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu, duruşu, soğuk kanlılığı ve performansı ile büyük bir beğeni kazanırken, Faruk Can Genç de performansıyla bölgesinde önemli işlere imza attı. 78. dakikada oyuna giren Yusuf Sarı ise bireysel çabasıyla bulduğu golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

ABDULLAH AVCI ETKİSİ

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavililerle ilk resmi maçına çıkan , 102 günlük görev süresinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede kazanıldı. Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularını kurduğu bire bir iletişimle diri tuttu. Takımda, antrenmana dahil ettiği her futbolcunun durumuyla yakında ilgilendi ve buna göre planlama yaparak yol haritasını belirledi.

GENÇLER, AVCI'NIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, döneminde alt yapıya gönderilen genç oyuncuları göreve geldiği ilk günlerde tekrar A Takımla birlikte antrenmanlara dahil etti. Söz konusu gençlerin performanslarını ve gelişimlerini yakından takip eden deneyimli teknik adam, var olan yeteneklerini daha çok ön plana çıkarmaları için genç isimlere güven aşılamaya özen gösterdi. Takımdaki tecrübeli isimlerle birlikte onları kaynaştıran Avcı, söz konusu sıkıntılı süreçte forma giyemeyen oyuncuları da hazır hale getirmeyi başardı.

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