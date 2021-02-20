Haberler Trabzonspor Belediye işçileri kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

Belediye işçileri kar küremeyi bırakıp 'un galibiyetini kutladı

’da kar küreme çalışmalarını yürüten belediye işçileri, ’un deplasmanda kazandığı maçının ardından çalışmaya bir süre ara verip kolbastı eşliğinde galibiyeti kutladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:00
Belediye işçileri kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

'in 26'ncı haftasında 'un deplasmanda 'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz" notu düşüldü.

de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

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