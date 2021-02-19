Abdullah Avcı: Aykut Kocaman'dan sonraki durumun analizini yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in taktiğini analiz ettiklerini ifade etti.

İşte o sözler;



"Güzel duygular, hikayeler, anılar. Burası benim için güzel anılar, hikayelerle dolu. Benim hayatımın büyük bölümü burada geçti. 3. kez buraya geliyorum ama bu sefer rakip olarak.



Oyuncu sirkülasyonu fazla oldu ama yetenekli bir takım. Ciddiye almamız gerekiyor. Aykut hoca geldikten sonraki durumun analizini yaptık. Toplantılarımız iyi geçti. Bakalım bundan sonra ne olacak.

Bu bir organizasyon oyunu, o eksik bu eksik diye bakmıyoruz. Rakiple ilgili 2 türlü opsiyonumuz var, hem karşılarken, hem hücum ederken. Oyunlar oynanır, sonuç alınır. Geride bıraktığın güzel hikayelerle anılırsın. Ben güzel hikayelerle anılmak istiyorum."