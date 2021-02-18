Trondsen apronda
Sezon başı yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesine giden ve tedavisine burada devam edilen Trondsen'in 15 Şubat'ta Trabzon'a döneceği bildirilmişti. Doktorundan henüz 'Trabzon'a gidebilir' raporunu alamayan Norveçli futbolcunun gelişi bu nedenle ertelendi. Trabzon'a gelmek için hazır olan 25 yaşındaki orta saha, doktorundan haber bekliyor. Bu arada 1.83 boyundaki oyuncunun Trabzonspor'un gönderdiği antrenman programları doğrultusunda bireysel çalışmalar yaptığı belirtildi
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:45 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50