Stoperlere kart uyarısı
Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımı haline gelen Trabzonspor'un bu başarısında stoperlerin payı çok büyük. Edgar- Hugo ikilisi performansıyla fark yaratırken, Karadeniz ekibi yıllar sonra aradığı savunma tandemini buldu. Ancak bu ikili, zorlu fikstürde bozulabilir. Çünkü hem Edgar hem de Hugo kart sınırında bulunuyor. Ligde sırasıyla Başakşehir (D) ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak olan bordo-mavililerde, her iki oyuncu teknik heyet tarafından uyarıldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:43 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50