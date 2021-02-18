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Stoperlere kart uyarısı

göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımı haline gelen 'un bu başarısında stoperlerin payı çok büyük. - ikilisi performansıyla fark yaratırken, yıllar sonra aradığı savunma tandemini buldu. Ancak bu ikili, zorlu fikstürde bozulabilir. Çünkü hem Edgar hem de Hugo kart sınırında bulunuyor. Ligde sırasıyla (D) ve maçlarına çıkacak olan bordo-mavililerde, her iki oyuncu teknik heyet tarafından uyarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:43 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Stoperlere kart uyarısı
göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımı haline gelen 'un bu başarısında stoperlerin payı çok büyük. - ikilisi performansıyla fark yaratırken, yıllar sonra aradığı savunma tandemini buldu. Ancak bu ikili, zorlu fikstürde bozulabilir. Çünkü hem Edgar hem de Hugo kart sınırında bulunuyor. Ligde sırasıyla (D) ve maçlarına çıkacak olan bordo-mavililerde, her iki oyuncu teknik heyet tarafından uyarıldı.
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