Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika spor haberi: 'un maçı kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika spor haberi: 'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu. Zorlu karşılaşmada düdük çalacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:17 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:26
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu.

'un kamp kadrosu açıklandı

Kadro ise şöyle; Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe

KADRODA MECBURİ ROTASYON

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

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