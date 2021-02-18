Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Başakşehir kamp kadrosu açıklandı
Kadro ise şöyle; Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe
KADRODA MECBURİ ROTASYON
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.