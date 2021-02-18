Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Başakşehir kamp kadrosu açıklandı



Kadro ise şöyle; Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe

KADRODA MECBURİ ROTASYON

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.