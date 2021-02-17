Haberler Trabzonspor Yapay zeka koruyacak

Yapay zeka koruyacak

, oyuncu sakatlıklarının önlenebilmesi için Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Yapay zeka koruyacak

'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz 'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka ile analiz edilerek sakatlık risk seviyeleri belirlenecek" denildi.

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