Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka ile analiz edilerek sakatlık risk seviyeleri belirlenecek" denildi.
Yapay zeka koruyacak
Trabzonspor, oyuncu sakatlıklarının önlenebilmesi için Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50