Haberler Trabzonspor Hedef 10’da 10 yapmak

Hedef 10’da 10 yapmak

yönetiminde tarihi bir çıkışa imza atan , karşısında bu sezonki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:16 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Hedef 10’da 10 yapmak

10 Kasım 2020'de takımın başına geçen ve 22 Kasım'da ilk resmi maçına çıkan Avcı yönetiminde Karadeniz devi ligde 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17'nci sıradan 4'üncü sıraya çıktı. Bordo-mavililer en son yenilgisini 26 Aralık 2020'de 'a sahasında 2-0 mağlup olduğu maçta almıştı. Ardından çıktığı 9 maçta bileği bükülmedi.

EN İYİ İKİNCİ OLACAK
Fırtına, 'in ilk 8. haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi başardı. Bordo-mavililer, karşısında kaybetmemesi halinde FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım olacak. Gaziantep (15). , ve (9) maç ise bu sezon 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

ONUR'DAN DESTEK
Karadeniz devinin eski kalecisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cuma günü Başakşehir maçında kaleye geçecek olan 'na destek verdi. , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Her şey hayalle başlar, hayalini yaşa, güvenimiz tam kardeşim. Senin başarılı olacağını çok iyi biliyorum" ifadesini kullandı.

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