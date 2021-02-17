Alkışlar Flavio’ya

Brezilyalı, son Gaziantep maçındaki performansıyla da alkışlandı. 69 kez topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, 53 pas denemesinde yüzde 84.9'lik pas isabeti yakaladı. 3 kez ile takımın en çok rakipten top kapan ismi olan 1.77 boyundaki yıldız, 1 asistle takıma galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu.