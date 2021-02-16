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'dan AİHM’e başvuru

Kulübü 2010-11 sezonuyla ilgili olarak hak arayış mücadelesine devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak ’ne başvurdu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'dan AİHM’e başvuru

kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse ve nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır. Son olarak bir süre önce başvurduğumuz kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla 'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

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