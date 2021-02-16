Trabzonspor'da kaleye 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu geçebilir

Bazı kalecilerin salgın nedeniyle Başakşehir maçında oynayamayacak olması nedeniyle sezon başından itibaren A takımla çalışan 18 yaşındaki file bekçisi Kağan Moradaoğlu sahaya çıkabilir. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak hazırlamaya çalışacak.

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

10 Ocak 2003 yılında Trabzon'da doğan 18 yaşındaki file bekçisi, 1.93'lük boyuyla dikkat çekiyor. U17 Milli Takımı'nda da görev yapan Kağan sağ ayağını kullanıyor. Genç kalecinin Trabzonspor ile 2023 yılına sözleşmesi bulunuyor.