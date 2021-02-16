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Trabzonspor'da kaleye 18 yaşındaki geçebilir

Bazı kalecilerin salgın nedeniyle maçında oynayamayacak olması nedeniyle sezon başından itibaren A takımla çalışan 18 yaşındaki file bekçisi sahaya çıkabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 09:58
Trabzonspor'da kaleye 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu geçebilir

Bazı kalecilerin salgın nedeniyle maçında oynayamayacak olması nedeniyle sezon başından itibaren A takımla çalışan 18 yaşındaki file bekçisi sahaya çıkabilir. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak hazırlamaya çalışacak.

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

10 Ocak 2003 yılında Trabzon'da doğan 18 yaşındaki file bekçisi, 1.93'lük boyuyla dikkat çekiyor. 'nda da görev yapan Kağan sağ ayağını kullanıyor. Genç kalecinin Trabzonspor ile 2023 yılına sözleşmesi bulunuyor.

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