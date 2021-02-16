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Trabzonspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istiyor

'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:12 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:33
Trabzonspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istiyor

'de Teknik Direktör yönetiminde tarihi bir çıkışa imza atan Trabzonspor, karşısında bu sezonki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Avcı, yönetiminde Karadeniz ekibi ligde oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17'nci sıradan 12 basamak yükselerek 4'ncü sırada kendine yer buldu.

TRABZONSPOR 2021'DE YENİLMEDİ
Trabzonspor, 2021 yılında Süper Lig'de yenilmedi. Bordo-mavililer en son yenilgisini 26 Aralık 2020'de 'a sahasında 2-0 mağlup olduğu maçta almıştı. Söz konusu maç sonrası Karadeniz ekibi oynadığı 9 maçta sahadan namağlup ayrıldı. Söz konusu maçın ardından Trabzonspor, 'da 3 Ocak Fatih Karagümrük'ü 2-1 , evinde 'yi 1-0, deplasmanda ile 1-1 berabere kalırken, sahasında 'u 3-1, Ankara'da 'ni 2-1 yendi. deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında 'u 1-0, dış sahada 'u 2-0, evinde 'da 1-0 mağlup etti. Trabzonspor son 6 maçtır ise Süper Lig'de kazanan taraf oldu.

EN İYİ SERİYİ YAKALAYAN İKİNCİ TAKIM OLACAK
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, Abdullah Avcı ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi başardı. Bordo-mavililer İstanbul deplasmanından yenilmezlik serisini 10 maça çıkarması halinde Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım olacak. Gaziantep FK (15). , Beşiktaş ve (9) maç Galatasaray ise bu sezon 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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