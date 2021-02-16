Sihirbaz Avcı! Son 10 yılın en iyi çıkış yapan hocası oldu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, önemli bir başarıya imza atmış durumda. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz devi ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Başarılı hoca, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti. Avcı, 2010-2011 sezonundan sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı.





LİGDE EN İYİ SERİ

Trabzonspor ve Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en iyi seriyi yakalayan iki takım oldu. Bordomavililer, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Karadeniz devi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavili ekip, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı. Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.