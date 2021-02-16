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Abdulkadir Parmak geri dönüyor

derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Abdulkadir Parmak geri dönüyor

derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. vakaları, sakatlıklar ve cezalı oyuncu nedeniyle kadro derinliği noktasında sıkıntıya düşen 'da Parmak'tan gelebilecek sevindirici haberi bekleyen teknik ekip, sağlık kuruluyla bu oyuncunun durumuyla ilgili sürekli fikir alışverişi yapıyor.

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