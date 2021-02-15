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'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

futboluna kazandırdığı genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran , bir ismi daha yakın zamanda A takıma dahil edecek. Genç oyuncunun A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Peki, genç yıldız adayı kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte o isim ve tüm bilinmeyenler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:44
Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

Yetiştirdiği genç futbolcularla futboluna damga vuran 'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

Bordo mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 Milli Takımı'nın 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen kampına da katıldı.

Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

HÜCUMCU BEK

Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar U 19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.

Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

TAHA CEVAHİROĞLU KİMDİR?

Taha Cevahiroğlu 16 Ekim 2002 (18) İstanbul doğumludur. alt yapısında forma giyen genç oyuncu, stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor. Genç yıldız adayı Taha Cevahiroğlu'nun Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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