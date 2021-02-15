Trabzonspor'dan A takıma takviye! Nasıl bir oyuncu? Bilinmeyenleri...

Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.

TAHA CEVAHİROĞLU KİMDİR?

Taha Cevahiroğlu 16 Ekim 2002 (18) İstanbul doğumludur. Trabzonspor alt yapısında forma giyen genç oyuncu, stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor. Genç yıldız adayı Taha Cevahiroğlu'nun Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.