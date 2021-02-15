"Trabzon korku veriyor!"

Bordo-mavili ekibin önlenemez yükselişiyle ilgili Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı ifadeler geldi. Toroğlu'na göre son 6 maçta alınan 18 puan ile şampiyonluk yarışına dahil olan Karadeniz Fırtınası, İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tedirgin ediyor.

İşte Toroğlu'nun o sözleri;

"Bana hep 'Nwakaeme direkt kırmızı kart görmeliydi' diyorlar. Bu mesajların sebebi belli. Çünkü 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Bu tehlike geliyorum demektir diğer takımlar için. O korkuyu verdi Trabzonspor. Zaten Trabzonspor taraftarı da bunu istiyor. Belki şampiyonluk olamayabilir ama ben Trabzon maçlarını izlerken keyif alıyorum. Trabzonspor oynarken baskı yapıyor, pres yapıyor. Neden korkuyorsunuz?"