Haberler Trabzonspor "Trabzon korku veriyor!"

" korku veriyor!"

Bordo-mavili ekibin önlenemez yükselişiyle ilgili Fotomaç yazarı ve yorumcusu 'ndan çarpıcı ifadeler geldi. Toroğlu'na göre son 6 maçta alınan 18 puan ile şampiyonluk yarışına dahil olan , ekipleri , ve 'ı tedirgin ediyor. İşte Toroğlu'nun o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
"Trabzon korku veriyor!"

Bordo-mavili ekibin önlenemez yükselişiyle ilgili Fotomaç yazarı ve yorumcusu 'ndan çarpıcı ifadeler geldi. Toroğlu'na göre son 6 maçta alınan 18 puan ile şampiyonluk yarışına dahil olan , ekipleri , ve 'ı tedirgin ediyor.

İşte Toroğlu'nun o sözleri;

"Bana hep ' direkt kırmızı kart görmeliydi' diyorlar. Bu mesajların sebebi belli. Çünkü 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Bu tehlike geliyorum demektir diğer takımlar için. O korkuyu verdi . Zaten Trabzonspor taraftarı da bunu istiyor. Belki şampiyonluk olamayabilir ama ben maçlarını izlerken keyif alıyorum. Trabzonspor oynarken baskı yapıyor, pres yapıyor. Neden korkuyorsunuz?"

SON DAKİKA