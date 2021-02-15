Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor AİHM'e başvurdu!

Son dakika: 'e başvurdu!

'de 25. hafta sonunda 4. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için 'e başvurulduğunu duyurdu. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:27
Son dakika: Trabzonspor AİHM'e başvurdu!

'de 25. hafta sonunda 4. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için 'e başvurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse ve nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla 'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

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