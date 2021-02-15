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Bakasetas bereketi

27 yaşındaki yıldız golleri attıkça Fırtına puanları topluyor. Bakasetas sayesinde ’un ’da hayran kitlesi giderek artıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:22 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 07:06
Bakasetas bereketi

'in flaş yıldızı devre arasında 'dan bonservisiyle birlikte 'a transfer olmuştu. Çıktığı 4 maçta 3 defa fileleri sarsan 27 yaşındaki yıldız sayesinde bordo-mavililer müthiş bir yükseliş ve popülarite yakaladı. Bakasetas 4 maçta attığı 3 golle Trabzonspor'un zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi. Aynı zamanda bordo-mavili kulübün 'daki bilinilirliği de arttı. , ve maçlarında hep ilk golleri atan ve "Çilingir" lakabı alan Bakasetas da bu durumdan çok mutlu. yıldız, "Bu güzel günleri yaşamamda beni buraya transfer edenlerin büyük katkısı var. Beni buraya getirenlere ve bu mücadeleye katkı vermemi sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

EVLADIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Anastasios Bakasetas'ın başarıları Yunan medyasında da yer alıyor. "Evladımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" başlıklarıyla Bakasetas övülüyor. Yunan basını, onun sayesinde ile Yunanistan arasında sıcak bir bağ kurulduğunu da yazıyor.

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