Haberler Trabzonspor Vitor Hugo hatasızdı

hatasızdı

ekibinin Brezilyalı savunmacısı , dün karşısında hatasız oynadı. 29 yaşındaki futbolcu; arkadaşlarıyla uyumu, atakları önleme ve topu oyuna sokmadaki yeneteğiyle günü başarılı bir şekilde tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Vitor Hugo hatasızdı

ekibinin Brezilyalı savunmacısı , dün karşısında hatasız oynadı. 29 yaşındaki futbolcu; arkadaşlarıyla uyumu, atakları önleme ve topu oyuna sokmadaki yeneteğiyle günü başarılı bir şekilde tamamladı. Hugo, karşılaşma sonrası "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

NWAKAEME SON ANDA KIZARDI
Karadeniz ekibinin etkili ismi maçı bitiremedi. 56. dakikada Mirallas ile girdiği tartışmada sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, uzatma dakikalarında ise sert bir faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu böylece son anlarda gelen bu kartla cezalı duruma düştü. Nwakaeme, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan kritik karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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