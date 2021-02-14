Trabzonspor Abdullah Avcı'yla altın çağını yaşıyor!

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle adeta şaha kalkan Trabzonspor, son olarak Süper lig'in 25. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran ve zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, ocak ayında Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın üstün performansıyla rakiplerine korku salıyor.

BAKASETAS REKORA KOŞUYOR!

Gaziantep FK karşısında galibiyet golünü atan Yunan yıldız, eski takımı Alanyaspor ile sahaya ilk 11'de çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırırken, bu başarısını Karadeniz ekibine de taşıdı. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla ilk 11'de oynadığı Denizli, Yeni Malatya ve G.Antep FK karşılaşmalarında da ağları sarstı. Bu sezon toplamda 10 gole ulaşan Bakasetas, 2 gol daha kaydetmesi halinde kendi kariyer rekorunu egale edecek.

EVİNDE DÖRT DÖRTLÜK!

Evinde aldığı 2-0'lık G.Saray yenilgisi sonrasında bordo-mavililer sahasında kimseye puan bırakmadı. Trabzon'da oynanan son 4 karşılaşmada da kazanan Fırtına, ayrıca bu dört maçta sadece 1 gol yedi.