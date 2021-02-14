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'yla altın çağını yaşıyor!

'in 25. haftasında ağırladığı 'yı 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren ve zirveye bir adım daha yaklaşan , yönetiminde altın çağını yaşıyor. Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 8 galibiyet alan bordo-mavililer, evinde de 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, sadece 1 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:39
Trabzonspor Abdullah Avcı'yla altın çağını yaşıyor!

'nın göreve gelmesiyle adeta şaha kalkan , son olarak 'in 25. haftasında ağırladığı 'yı 1-0 mağlup etti.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran ve zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, ocak ayında 'dan transfer edilen 'ın üstün performansıyla rakiplerine korku salıyor.

BAKASETAS REKORA KOŞUYOR!

Gaziantep FK karşısında galibiyet golünü atan Yunan yıldız, eski takımı Alanyaspor ile sahaya ilk 11'de çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırırken, bu başarısını ekibine de taşıdı. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla ilk 11'de oynadığı , ve G.Antep FK karşılaşmalarında da ağları sarstı. Bu sezon toplamda 10 gole ulaşan , 2 gol daha kaydetmesi halinde kendi kariyer rekorunu egale edecek.

EVİNDE DÖRT DÖRTLÜK!

Evinde aldığı 2-0'lık yenilgisi sonrasında bordo-mavililer sahasında kimseye puan bırakmadı. 'da oynanan son 4 karşılaşmada da kazanan , ayrıca bu dört maçta sadece 1 gol yedi.

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