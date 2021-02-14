Haberler Trabzonspor K.Ahmet ve Flavio oynadı

K.Ahmet ve oynadı

'da teknik direktör , ile oynanan karşılaşmaya 2 değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı savunmanın sağında 'in yerine 'ye şans tanıdı. Orta sahada ise 'ın yerine forma buldu. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve 'in yanı sıra corona virüsüne yakalanan 3 oyuncu yoktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
K.Ahmet ve Flavio oynadı

'da teknik direktör , ile oynanan karşılaşmaya 2 değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı savunmanın sağında 'in yerine 'ye şans tanıdı. Orta sahada ise 'ın yerine forma buldu. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve 'in yanı sıra corona virüsüne yakalanan 3 oyuncu yoktu.

SAĞDA DEĞİŞİM
Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı sağ bekte yine değişime gitti. Geldiğinden beri 'a görev veren usta çalıştırıcı ardından 'i sahaya sürmüştü. Geçen hafta Hüseyin Türkmen oynadı. Bu hafta Avcı tercihini Kamil Ahmet'ten yana kullandı.

SON DAKİKA