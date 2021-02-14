K.Ahmet ve Flavio oynadı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep ile oynanan karşılaşmaya 2 değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye şans tanıdı. Orta sahada ise Lewis Baker'ın yerine Flavio forma buldu. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen'in yanı sıra corona virüsüne yakalanan 3 oyuncu yoktu.
SAĞDA DEĞİŞİM
Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı sağ bekte yine değişime gitti. Geldiğinden beri Serkan Asan'a görev veren usta çalıştırıcı ardından Kamil Ahmet'i sahaya sürmüştü. Geçen hafta Hüseyin Türkmen oynadı. Bu hafta Avcı tercihini Kamil Ahmet'ten yana kullandı.