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'un lisanslı kasketleri satışa çıktı

Teknik Direktörü 'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, mağazalarında satışa çıktı. Kasketlerin 119.99 liradan satışa sunulduğu açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
Trabzonspor'un lisanslı kasketleri satışa çıktı

Teknik Direktörü 'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, mağazalarında satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane Teknik Direktörümüz ile şanlı tarihimizde bir simge haline gelen kasket, bugün Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınıyor." ifadeleri yer aldı.

Kasketlerin TS Club mağazaları ve trabzonspor.com.tr'den satışa çıktığı duyuruldu.

Taraftarların yoğun gösterdiği kasketler, 119.99 liradan satışa sunuldu.



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