Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da corona kabusu! 2 futbolcu daha pozitif

Son dakika: 'da corona kabusu! 2 futbolcu daha pozitif

Son dakika haberi: 'in 25. haftasında ile karşılaşacak olan 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. -mavililerde son yapılan testler sonucu 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlandı. Böylece Trabzonspor'da corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:13
Son dakika: Trabzonspor'da corona kabusu! 2 futbolcu daha pozitif

'in 25. haftasında ile karşılaşacak 'da corona virüsü kabusu sürüyor. -mavili kulüp, 2 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cuma günü de bir pozitif vaka açıklayan Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı böylece 3'e yükseldi.

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