Son dakika: Trabzonspor'da corona kabusu! 2 futbolcu daha pozitif

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da corona virüsü kabusu sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 2 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Cuma günü de bir pozitif vaka açıklayan Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı böylece 3'e yükseldi.
Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2021
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