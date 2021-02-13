Son dakika: Trabzonspor'da corona kabusu! 2 futbolcu daha pozitif

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da corona virüsü kabusu sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 2 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cuma günü de bir pozitif vaka açıklayan Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı böylece 3'e yükseldi.