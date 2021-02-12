Trabzonspor'da imza töreni | CANLI

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Trabzonspor Kulübü ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla bir imza töreni düzenledi.

Düzenlen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ağaoğlu "Biz sadece 3 futbolcu almadık, biz aynı zamanda ahlaklı 3 atlet futbolcu kadromuza kattık." derken, Bakasetas transferine değindi. Ağaoğlu "Bakasetas transferinin bitmesinde en önemli etken, kendisiydi. Bize gelmek için her şeyi yaptı, kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Kendisi çok karakterli bir oyuncu, buraya geldiğinde hiç yabancılık çekmedi. Bakasetas'ı transfer ettik, yarım antrenman yaptı ve sonraki gün maça çıktı. Buradan ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz. Buraya gelmek için özveride bulundu." ifadelerini kullandı.

"SATIŞI DIŞARIYA YAPALIM, PARAYI İÇERİDE TUTALIM"

"Türk futbol sisteminin en büyük sıkıntısı futbolcu yetiştirmek ve pazarlamak diyen" Ahmet Ağaoğlu, "Biz en çok bonservis bedeli harcadığımız bir dönem oldu. Transfer ettiğimiz oyuncular, ödediğimiz bonservisin çok çok üzerinde kaliteli isimler. Bonservis ödemek benim canımı acıtan bir konu ama biz bu parayı Türk futbol sermayesi içerisinde tuttuk. Berat ve Bakasetas'a ödediğimiz paralar, Gençlerbirliği ve Alanya'ya gitti. Bu benim içimi ferahlatıyor. Gençlerbirliği ve Alanyaspor'un yaptığı uygulamalar Türk futboluna örnek olsun, zaten bu konuda öncü olduğumuzu düşünüyorum. Satışı dışarıya yapalım, parayı içeride tutalım." dedi.

Ağaoğlu konuşmasını "Biz oyuncularımızı, kendi evlatlarımız görürüz. Ayrı bir yerde tutarız, herkese aynı özeni gösteririz. İnşallah bu açıklamalarımdan herkes bir şeyler çıkarmıştır. Bize geldikleri için çok teşekkür ediyorum, onlardan beklentilerimiz çok yüksek" sözleriyle noktaladı.

Ağaoğlu'nun ardından konuşan golcü oyuncu Bakasetas "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynamak büyük bir gurur. Çocukluğumdan beri hayalimdi, sürekli galibiyet almak isteyen bir kulüpte oynamak. Bende elimden geleni yapıp, başarılar kazanmak istiyorum. Dünkü olaydan dolayı çok mesaj aldım, benim bu takıma ve şehre olan sevgimi hiç bir şey değiştirmez. Beni çok etkilemedi." dedi.