Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'dan flaş açıklama! "Etik değerlerle bağdaşmamaktadır"

Son dakika: 'dan flaş açıklama! "Etik değerlerle bağdaşmamaktadır"

Son dakika haberi... ekibi Trabzonspor'dan, dün gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası, Bakasetas'a yöneltilen soru sonrası flaş bir açıklama geldi. Açıklama bordo-mavili ekibin resmi web sitesinden yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 10:43
Son dakika: Trabzonspor'dan flaş açıklama! "Etik değerlerle bağdaşmamaktadır"

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz 'a yerel bir gazete muhabirinin 'ırkçı' yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek gerekse 'nın ırkçılığa yönelik 'saygı' duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir.

Öncelikle futbolcumuza yönelik 'ırkçı' bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla...

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