Trabzonspor'da hedef artık zirve!

Ligde son 5 maçta 15 puan alarak füze gibi yükselen Fırtına; sırasıyla G.Antep, Başakşehir ve F.Bahçe’yi de mağlup ederek liderlik hesaplarına başlamak istiyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:42Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Süper Lig'de son 5 maçını da kazanarak 15 puan toplayan ve müthiş bir yükseliş gösteren Trabzonspor, zirve ile aradaki puan farkını daha da eritmek istiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak Abdullah Avcı ile iddialı bir konuma gelen bordo-mavililer üç maçlık bir rota belirledi. Karadeniz devi sahasında oynayacağı Gaziantep maçından sonra Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarını da kayıpsız geçerek zirve yarışında adından daha da söz ettirmek daha iddialı bir noktaya gelmek istiyor.
KAPASİTEYE SAHİBİZ
Üç maç için 9 puan hedefi koyan bordomavili takım istediği sonuçları alması durumunda kalan haftalar için yeni bir planlama yaparak, zirve rotasını şekillendirecek. Oyuncularına sıklıkla şampiyonluk veya zirve gibi kelimeleri kullanmamaya özen gösteren Avcı, Malatyaspor maçının ardından yapılan ilk antrenmanda ise, "Zor bir yola girdik ama üstesinden gelecek kapasiteye ve inanca sahibiz" diyerek, futbolcuların daha da hırslanmalarını ve motive olmalarını istedi.