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Son dakika haberi: Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! ...

Son dakika haberi: 'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililer çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda, kalçasındaki sorun nedeniyle tedavisi devam eden , sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ile Trondsen yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:30
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü! Uğurcan Çakır...

, 'in 25'inci haftasında Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Antrenmanda son maçta 90 dakika oynayan oyuncular hafif tempolu çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ayak tenisinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanda, kalçasındaki sorun nedeniyle tedavisi devam eden , sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ile Trondsen yer almadı.

SERKAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen oyuncusu bugün yine takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncunun Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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