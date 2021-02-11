Haberler Trabzonspor Serkan’ın gözü Avcı’da

’ın gözü Avcı’da

Denızlispor karşılaşması öncesi antrenmanda sakatlanan ve son iki maçta forma giyemeyen , yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör , göreve geldikten sonra sağ beki emanet ettiği 21 yaşındaki savunmacı, yeniden formasına kavuşmak için gün sayıyor. Kendisini hazır hisseden , maçında görev almak istiyor. Serkan, bu sezon 19 lig maçında forma giydi, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:46 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Serkan’ın gözü Avcı’da
Denızlispor karşılaşması öncesi antrenmanda sakatlanan ve son iki maçta forma giyemeyen , yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör , göreve geldikten sonra sağ beki emanet ettiği 21 yaşındaki savunmacı, yeniden formasına kavuşmak için gün sayıyor. Kendisini hazır hisseden , maçında görev almak istiyor. Serkan, bu sezon 19 lig maçında forma giydi, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
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