Serkan’ın gözü Avcı’da
Denızlispor karşılaşması öncesi antrenmanda sakatlanan ve son iki maçta forma giyemeyen Serkan Asan, yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldikten sonra sağ beki emanet ettiği 21 yaşındaki savunmacı, yeniden formasına kavuşmak için gün sayıyor. Kendisini hazır hisseden Serkan, Gaziantep FK maçında görev almak istiyor. Serkan, bu sezon 19 lig maçında forma giydi, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:46 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50