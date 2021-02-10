Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Güzel bir yola girdik

: Güzel bir yola girdik

’dan futbolcularına: Yolumuza savaşçı kimliğimizle, aklımızla ve duygumuzla devam ediyoruz. Siz her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:01 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı: Güzel bir yola girdik

'u 2-0 yenerek , ve ile puan farkını altıya indiren , gözünü zirveye dikti. geldikten sonra oynadığı 15 maçında 35 puan toplayan , son 8 maçında 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Zorlu saha şartlarında 'dan 3 puanla dönülmesi deneyimli hocayı çok memnun etti. Maç sonunda soyunma odasında oyuncularına duygusal bir konuşma yapan Avcı, "Asla pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir kimliğimiz olması gerektiğini söylemiştik. Siz bunun mesajlarını sinyallerini hep veriyorsunuz. Enerjiniz çok iyi. Çok güzel bir yola girdik. Yolumuza savaşçı kimliğimizle, aklımızla ve duygumuzla devam ediyoruz. Bu zemindeki mücadelenin 3 puanla taçlandırılması çok değerliydi. Her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.

SON DAKİKA