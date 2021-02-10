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Bambaşka bir

Sezon başı ekibi 'den satın alma opsiyonlu kiralanan sol bek , performansıyla alkış topluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:09 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Bambaşka bir Marlon
Sezon başı ekibi 'den satın alma opsiyonlu kiralanan sol bek , performansıyla alkış topluyor. göreve geldikten sonra bordo-mavili takımın değişmez ismi olan 23 yaşındaki savunmacı son 15 maçın tamamında görev aldı. Her hafta yükselen bir grafiği bulunan 1.78 boyundaki futbolcu, maçının da iyileri arasındaydı. Abdullah Avcı ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sambacı, "Avcı, istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum" diyor
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