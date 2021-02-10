24 günde 7 maç

Fırtına, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. Fırtına, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. 6 Ocak'ta Göztepe maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile 1-1 kaldı, 19 Ocak'ta Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor 23 Ocak'ta Gençlerbirliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde dış sahada Beşiktaş 2-1'lık skorlarla geçmeyi başardı. Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.