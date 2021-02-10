Haberler Trabzonspor 24 günde 7 maç

24 günde 7 maç

, ve olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:22 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
24 günde 7 maç
, ve olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. 6 Ocak'ta maçını 1-0 kazanan ekibi, 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta ile 1-1 kaldı, 19 Ocak'ta 'u 3-1 mağlup etti. 23 Ocak'ta , 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde 'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde dış sahada 2-1'lık skorlarla geçmeyi başardı. Yukatel 'u 1-0 mağlup eden Fırtına, deplasmanda 'u 2-0 yendi.
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