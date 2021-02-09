"Oyuncularımı kutluyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başarılarının tüm şehrin olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu herkesin katkısının olduğu bir organizasyon. Teknik heyet, başkan, yönetim, persone, şehrin bize verdiği enerji. Bizi çok seviyorlar biz onları seviyoruz. Onlar her şeyi hak ediyorlar. Galibiyet onlara hediye olsun. Trabzonspor çok önemli bir camia. Biz de oyuncu ve oyuncuyu geliştirip, sonuç almaya çalışıyoruz. Malatyaspor direk oynayan ve kenar ortası fazla yapan bir takım. Biz geldiğimizden beri buna çalışıyoruz. Golden sonra belki çok baskı gördük. Ama bir tek Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon var. Doğru savunma doğru hücum da başlatabiliyor. Bu yoğun süreçte üst üste bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.