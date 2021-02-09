Haberler Trabzonspor "Oyuncularımı kutluyorum"

"Oyuncularımı kutluyorum"

: Bu yoğun süreçte üst üste bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
"Oyuncularımı kutluyorum"

Teknik Direktörü , başarılarının tüm şehrin olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu herkesin katkısının olduğu bir organizasyon. Teknik heyet, başkan, yönetim, persone, şehrin bize verdiği enerji. Bizi çok seviyorlar biz onları seviyoruz. Onlar her şeyi hak ediyorlar. Galibiyet onlara hediye olsun. Trabzonspor çok önemli bir camia. Biz de oyuncu ve oyuncuyu geliştirip, sonuç almaya çalışıyoruz. direk oynayan ve kenar ortası fazla yapan bir takım. Biz geldiğimizden beri buna çalışıyoruz. Golden sonra belki çok baskı gördük. Ama bir tek 'ın kurtardığı pozisyon var. Doğru savunma doğru hücum da başlatabiliyor. Bu yoğun süreçte üst üste bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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