Nwakaeme sıfırdan da yazdı

Bordo-mavili ekibin süper yıldızı Anthony Nwakaeme yine jeneriklik bir gol attı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor baskısını kırdıktan sonra hızlı hücumlarla şans aradı. Bunlardan birinde Nijeryalı yıldız sol kanatta meşin yuvarlakla buluştu. Çizgi üzerinde rakiplerini çalımladı. Sıfırdan vurduğu topla sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Abdulsamed'i avladı. Mükemmel gollerin adamı olan Nwakaeme bir kez daha "Yattara'yı kaçıranlar için büyük bir şans" dedirtti. Nwakaeme bu sezon 6. defa fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli hücum oyuncusunun ayrıca 4 de asisti bulunuyor.