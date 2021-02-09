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Nwakaeme sıfırdan da yazdı

Nwakaeme, formasıyla bir bunu yapmamıştı. Aut çizgisinde çalımlarını atıp, sıfırdan topu ağlara yolladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Nwakaeme sıfırdan da yazdı

-mavili ekibin süper yıldızı yine jeneriklik bir gol attı. , baskısını kırdıktan sonra hızlı hücumlarla şans aradı. Bunlardan birinde Nijeryalı yıldız sol kanatta meşin yuvarlakla buluştu. Çizgi üzerinde rakiplerini çalımladı. Sıfırdan vurduğu topla sarı-kırmızılı ekibin kalecisi 'i avladı. Mükemmel gollerin adamı olan Nwakaeme bir kez daha "'yı kaçıranlar için büyük bir şans" dedirtti. Nwakaeme bu sezon 6. defa fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli hücum oyuncusunun ayrıca 4 de asisti bulunuyor.

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