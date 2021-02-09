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3 maçta 2 gol! 'da Bakasetas fırtınası

'un, ara transfer döneminde 'dan renklerine bağladığı Yunan golcü , bordo-mavili takımda forma giydiği son 3 maçta önemli katkı sağladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 09:57
3 maçta 2 gol! Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası

'in 24. haftasında deplasmanda 'u Bakasetas ve 'nın attığı gollerle 2-0 mağlup eden , adım adım zireye doğru tırmanışını sürdürdü. Puanını 42'ye yükselten bordo-mavili takım 48 puanla aynı puana sahip , ve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan ekibinde ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Yunan oyuncu Bakasetas, takıma önemli katkı sağladı.

9 GÜNDE 3 MAÇ VE 2 GOL
Trabzonspor'un ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı 'a getirdiği , ilk maçına 31 Ocak Pazar günü 'da Beşiktaş karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Yunan oyuncu 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü oynanan Yeni Malatyaspor maçında da sahneye çıkan Bakasetas, 50. dakikada takımını öne geçiren golü atan oyuncu forma giydiği 3 maçta 198 dakikaya 2 gol sığdırdı. 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol atan Bakasetas son iki haftada elde edilen 6 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzonspor'a önemli bir güç sağladı.

UYUM SORUNU YAŞAMADI
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas'ın, bordo-mavili takımda uyum sorunu yaşamadığı gözlendi. Teknik Direktör başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla da önemli bir diyalog sağlayan Bakasetas, kısa zamanda ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un hücum hattına güç getirdi.

EN İYİ BAŞLANGIÇ
Yeni Malatyaspor maçında attığı golle son iki haftayı boş geçmeyen Bakasetas, kulüp düzeyinde ise en iyi çıkışını yaptı. Forma giydiği takımlarda ilk haftaları boş geçen 27 yaşındaki oyuncu yeni takımı Trabzonspor'da ise ilk 3 haftada 2 gol bularak kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

BAKASETAS: "YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, her şeyin kendisi için çok iyi gittiğini belirterek, "Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi mücadele ederek çok iyi bir galibiyet aldık. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin zirvesiyle aramızda 6 puanlık bir fark kaldı ve inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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