Haberler Trabzonspor Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 24. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:07 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:08
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ABDUSSAMED, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH, BÜLENT, MALLAN, ACQUAH, FOFANA, UMUT, ADEM, TETTEH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, K.AHMET, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

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