Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ABDUSSAMED, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH, BÜLENT, MALLAN, ACQUAH, FOFANA, UMUT, ADEM, TETTEH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, K.AHMET, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY