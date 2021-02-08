Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan zirve açıklaması: Tırmanmaya devam ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası basına açıklamalarda bulundu.



Bordo mavili kulübün başkanı, zirve yarışına ilişkin konuştu. İşte o sözler;



"Oynanan futbolun kalitesinden ziyade atılan gol, alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz. Abdullah hoca ile beraber takımın değişen görüntüsü, ciddi şekilde artan performansı, yükselen bir grafiğimiz var. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla, Abdullah Avcı'dan öncesi ve Abdullah Avcı'dan sonrası diye değerlendirmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olur.

Bunun ötesinde devre arasında yapmış olduğumuz 3 transferden 2'si çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki çok kısa zamanda o gücü yakalayacak. Onun da takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Bunlar, bizim yönetici olarak gördüklerimiz.

Malatya maçı neyse bizim için Beşiktaş maçı da aynı, oynayacağımız Fenerbahçe maçı da aynı. Bir sonraki maça bakacağız. Önümüzde Gaziantep maçı var. "