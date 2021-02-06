Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

Fırtına, pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:08Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fırtına, pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Denizlispor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise 5'e 2 pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu. İdman, çift kale grup antrenmanının ardından sona erdi.