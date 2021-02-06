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'da hazırlıklar başladı

Fırtına, pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da hazırlıklar başladı
Fırtına, pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı. karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise 5'e 2 pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu. İdman, çift kale grup antrenmanının ardından sona erdi.
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