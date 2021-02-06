Trabzonspor Abdullah Avcı ile şahlandı! Kasketli Fırtına

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım olmayı başardı. Abdullah Avcı'nın yakaladığı bu başarının perde arkasında ise disiplin ve takım ruhu yatıyor. İşte Abdullah Avcı geldikten sonra yakalanan çıkışın perde arkası:

ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞİŞTİ

Göreve gelen teknik ekip ilk olarak antrenman çalışma programlarını baştan aşağıya değiştirdi. Yoğun maç temposunda oyuncuların hem fiziksel olarak eksik kalmaması hem de idmanlardan zevk almalarını sağlayacak bir çalışma programı getirildi. Antrenman, yemek ve dinlenme saatleri hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek şekilde takip edildi.

HER OYUNCU İLE BİRE BİR TOPLANTI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en çok yaptığı işlerden birisi de oyuncularla birebir toplantılar oldu. İlk geldiği günden itibaren oyunculara beklentilerini ve nasıl bir çalışma sistemi içerisinde olacaklarını anlatan Avcı, uzun süren özel toplantılar yaptı. Ayrıca Avcı'nın ekibinde yer alan Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel de oyuncuları maça ekstra motivasyon sorumluluğunu üstlendi.

KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGI

Abdullah Avcı'nın yakaladığı başarının kilit noktalarından birisi ise karşılıklı sevgi ve saygı oldu. Yaptığı konuşmalar ve hamlelerle oyuncuların saygısını kazanan Avcı, oyunculara da aynı saygıyı gösterdi. Buna en basit örnek ise Uğurcan ve Marlon'un yaptığı, "Abdullah Avcı ile çalışmaktan zevk alıyoruz" açıklaması gösterilebilir. Antrenmanlarda disiplinden taviz vermeyen Avcı, antrenman dışında ise oyunculara bir arkadaş ilişkisi kurdu.

YÜKSEK MOTİVASYON VE HIRS

Yoğun maç trafiği içerisinde maçtan maça geçiş aralarının kısa olması nedeniyle oyuncularının motivasyon kaybı yaşamasını istemeyen Abdullah Avcı, ertesi gün hemen önceki maçın atmosferinden oyuncularını çıkarttı. Galibiyetlerin ve kupanın sevincini sadece bir gün yaşayan futbolcular ardından yoğum tempoda gelecek maçın analiz ve değerlendirmelerine tabi tutuldu.

TARAFTARLA UYUM VE SİNERJİ

Abdullah Avcı'nın sağladığı en önemli artılardan birisi ise karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına rağmen taraftarları bir şekilde aktif tutmak ve sürece dahil etmek oldu. İlk geldiği gün yaptığı açıklamada, "Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var" diyen Avcı, daha sonra Trabzonspor'un tarihinde önemli bir yeri olan kasket modasını yeniden hareketlendirerek camiaya yeni bir hava kattı.

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.25

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzesine getiren Karadeniz ekibi Süper Lig'de ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamayı başardı. Maç başına 2.25 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu sonuçlarla bordo-mavili takımı ligin zirvesine doğru bir yolculuğa çıkardı.