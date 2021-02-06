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40 yıllık Trabzonlu

117 topla buluşmada 89 isabetli pas verdi. 15 ikili mücadele kazandı ve kariyer maçını oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:02 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
40 yıllık Trabzonlu Berat Özdemir
Yeni transfer , büyük beğeni topluyor. Takımın orta sahadaki yükünün önemli bir bölümünü çeken 22 yaşındaki yıldız, maçında kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), isabetli pas verdiği (89) ve ikili mücadele kazandığı (15) maçını oynadı. Genç futbolcu hem 'un yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olurken hem de öncesi milli takıma göz kırpmaya başladı. Berat ayrıca Denizlispor maçında en fazla hava topu kazanan, en çok top kapan ve en fazla isabetli pas yapan ikinci oyuncu olmayı başardı.
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