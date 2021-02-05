Haberler Trabzonspor Serkan Asan dinlendirildi

dinlendirildi

, maçının ilk 11'inde, sakatlanma riski bulunan futbolculardan 'ın yerine savunmada 'e yer verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Serkan Asan dinlendirildi

, maçının ilk 11'inde, sakatlanma riski bulunan futbolculardan 'ın yerine savunmada 'e yer verdi. 21 yaşındaki sağ bek, bu sezon 19'u lig 21 maçta oynadı. Ligde 16 maçta ilk 11'de görev alan Asan, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA