Abdullah Avcı, Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlanma riski bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet'e yer verdi. 21 yaşındaki sağ bek, bu sezon 19'u lig 21 maçta oynadı. Ligde 16 maçta ilk 11'de görev alan Asan, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Serkan Asan dinlendirildi
Abdullah Avcı, Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlanma riski bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet'e yer verdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50