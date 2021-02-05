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Fırtına dinmiyor!

Bordo-mavililer, Bakasetas'la 3'lük attı. Son 7 karşılaşmada 6. galibiyeti alan ekibi ligde 4'üncü sıraya yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:13 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fırtına dinmiyor!

'de , sahasında konuk ettiği Yukatel 1-0 mağlup etti. Üst üste 4'üncü son 7 maçta ise 6'ncı galibiyetini alan (1 beraberlik) bordo-mavililer bu sonuçla 39 puana yükseldi ve 'u da geçerek 4'üncü sıraya çıktı. Fırtına'nın tek golünü yeni transferi attı. Yunan yıldız, 61. dakikada ceza sahası içinden topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor'da 'ın bir şutu da direkten döndü.

ÇOK ÜSTÜNDÜ

ekibi maç boyunca üstün olan taraftı. Ekuban, ve ile rakip kaleye üst üste akınlar yapan bordo-mavililer, Denizlispor'un katı savunmasını sadece bir kez aşabildi. Trabzonspor önümüzdeki hafta 'a konuk olacak. Ligde 13. mağlubiyetini alarak son sırada kalan ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

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