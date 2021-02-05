Fırtına dinmiyor!

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor 1-0 mağlup etti. Üst üste 4'üncü son 7 maçta ise 6'ncı galibiyetini alan (1 beraberlik) bordo-mavililer bu sonuçla 39 puana yükseldi ve Aytemiz Alanyaspor'u da geçerek 4'üncü sıraya çıktı. Fırtına'nın tek golünü yeni transferi Anastasios Bakasetas attı. Yunan yıldız, 61. dakikada ceza sahası içinden topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor'da Ekuban'ın bir şutu da direkten döndü.

ÇOK ÜSTÜNDÜ

Karadeniz ekibi maç boyunca üstün olan taraftı. Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme ile rakip kaleye üst üste akınlar yapan bordo-mavililer, Denizlispor'un katı savunmasını sadece bir kez aşabildi. Trabzonspor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ligde 13. mağlubiyetini alarak son sırada kalan Yukatel Denizlispor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.