Haberler Trabzonspor Ayağı mı kırılsaydı!

Ayağı mı kırılsaydı!

Ekuban’ın pozisyonuna penaltı vermeyen hakeme, ayağı kırılmadığı için vermedi yorumlarıyla tepki gösterildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:12 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Ayağı mı kırılsaydı!

maçında ilk yarıda yaşanan bir pozisyon 'yok artık' dedirtti. Hakem 'nun skandal kararına sahne olan pozisyon, 42. dakikada yaşandı. 'un ortasına gelişine vurmak isteyen Ekuban, 'nun müdahalesi ile yerde kaldı. İlk etapta 'devam' diyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceledi ancak kararını değiştirmedi. Bordo-mavililer, hakem Numanoğlu'nun bu kararına sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi. "Ekuban'ın ayağı kırılmadığı için hakem 'a penaltı vermedi" şeklinde hakeme isyan ettiler.

SON DAKİKA