Ayağı mı kırılsaydı!

Denizli maçında ilk yarıda yaşanan bir pozisyon 'yok artık' dedirtti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun skandal kararına sahne olan pozisyon, 42. dakikada yaşandı. Marlon'un ortasına gelişine vurmak isteyen Ekuban, Mustafa Yumlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. İlk etapta 'devam' diyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceledi ancak kararını değiştirmedi. Bordo-mavililer, hakem Numanoğlu'nun bu kararına sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi. "Ekuban'ın ayağı kırılmadığı için hakem Trabzonspor'a penaltı vermedi" şeklinde hakeme isyan ettiler.