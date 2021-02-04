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Trabzonsporlu : Her şeyimi vermeye hazırım

'un yeni yıldızı ilk 11'de sahaya çıktığı ilk karşılaşmada golünü attı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yunan futbolcu, "Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:48
Trabzonsporlu Bakasetas: Her şeyimi vermeye hazırım

'da karşısında galibiyet golünü kaydeden yeni transfer , karşılaşmanın ardından konuştu.

Galibiyet için mutlu olduğunu belirten , "Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. Ben de henüz ikinci maçımda gol attım, mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi.

Takıma kolay adapte olduğunu ifade eden Yunan futbolcu, "Adaptasyon sürecimin bu kadar kolay olacağını düşünmedim. Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Atıığı gol için konuşan futbolcu, "Attığım golü şimdi izledim. O bölgelerde olup, bu golleri atmak istiyorum." dedi.

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