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'da sıra iç transferde!

Nwakaeme, Edgar, Ekuban ve Hosseini ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacak olan bordo-mavili yönetim, bu sorunu kısa süre içinde çözmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:17 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Yönetim kurulu dış transfer dönemi sona erdikten sonra iç transfer harekatına başlıyor.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Yönetim ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hosseini ile görüşmelere başlayacak ve ardından Nwakaeme, Ekuban ve Edgar IE ile sözleşme uzatmak için masaya oturacak. 'un izleyeceği yol haritası şu şekilde:

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

CALEB EKUBAN

Devre arasında sözleşmesine 250 bin euro iyileştirme yapılan ve aldığı ücret 1 milyon TL'ye çıkarılan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kulüple olan mukavelesi 2022'de sona erecek.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Bu anlaşmayı en az bir yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, Ganalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

MAJID HOSSEINI

En kısa süre içerisinde sözleşme sorunu çözülmesi beklenen oyuncu ise Majid Hosseini.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İranlı stopere maaş artırımı teklif eden ancak yeni sözleşme şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavili yönetim devre arasında altı kulübün talip olduğu 26 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz kaybetmek istemiyor. Hosseini'nin menajeri bir görüşme daha yapılması için Trabzon'a davet edildi.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

EDGAR IE

Bordo-mavili takımda bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi ise anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılarak 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatılacak.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Portekizli savunmacı ile yapılan ilk anlaşmada futbolcunun sözleşmesine opsiyon maddesi eklenmişti. Bu durum yönetimin elini ciddi şekilde rahatlatıyor.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

ANTHONY NWAKAEME

31 yaşındaki sol kanat, 'daki en mutlu oyunculardan bir tanesi.

Trabzonspor'da sıra iç transferde! İşte masaya oturulacak isimler...

Bugüne kadar kendisine gelen teklifleri, "Sözleşmemim son gününe kadar buradayım" diyerek reddeden Nwakaeme'ye aldığı ücret olan 1 milyon 500 bin euro'yu gelecek yılı kapsayacak şekilde iyileştirme yapılacak ve yeni bonuslar eklenecek şekilde sözleşme teklif edilecek. Nijeryalı yıldızın sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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