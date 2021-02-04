Bu anlaşmayı en az bir yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, Ganalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İranlı stopere maaş artırımı teklif eden ancak yeni sözleşme şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavili yönetim devre arasında altı kulübün talip olduğu 26 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz kaybetmek istemiyor. Hosseini'nin menajeri bir görüşme daha yapılması için Trabzon'a davet edildi.